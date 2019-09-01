Футбол
Бомбардир.руМихалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба. Об этом говорится в сюжете на YouTube-канале «Бомбардир».
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Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик помогал финансово украинской армии во время выступлений за московский клуб, утверждает YouTube-канал «Бомбардир».Чемпионат11:35
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