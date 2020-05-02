Общество
Lenta.ruМихалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Об этом режиссер заявил в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ».
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Михалков предположил, что в начале пандемии коронавируса замешан Билл Гейтс
ИА Красная Веснавчера в 20:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:58, Ашберн
Кино
Народный артист РФ Штиль оценил игру Полухина в фильме «Шугалей»
Игру исполнителя главной роли в художественном фильме Шугалей оценил советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Георгий Штиль.
iReactor 10:54
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Басков показал, каким поросёночком он был в детстве
SM News вчера в 15:18
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Lenta.ru 12:18
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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила СМИ, с чего начнется отмена самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:52
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество
Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
Политика
Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня
Российская газета 09:32
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Происшествия
Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем
Из окна больницы выпал врач скорой помощи Александр Шулепов.
BFM.ru 12:25
Общество
За сутки от коронавируса в штате Нью-Йорк умерли 330 человек
За минувшие сутки жертвами коронавируса в американском штате Нью-Йорк стали 330 человек.
Известия 29 апреля в 12:51
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Общество
Умерла вдова родного племянника Николая II
На 94-году жизни умерла Ольга Куликовская-Романова - вдова родного племянника императора Николая II.
Газета.Ru 11:33
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна вчера в 15:10
Футбол
Агент Чалова: Чалов привлек внимание команд из нескольких стран
Агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, Кристиан Эмиле, заявил, что форвард интересен некоторым клубам Европы.
LiveSport.ru 10:42
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM 08:27
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Общество
Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным
Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
Энергетика
В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости 09:30