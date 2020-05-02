Общество

Lenta.ruLenta.ruМихалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Об этом режиссер заявил в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ».
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Никита Михалков
Кинорежиссёр
Советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Художественный руководитель Центра театра и кино под руководством Н. С. Михалкова. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Председатель Союза кинематографистов России с 1998 года. Трижды лауреат Государственной премии РФ.
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