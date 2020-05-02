Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Об этом режиссер заявил в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ».

Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Кино Народный артист РФ Штиль оценил игру Полухина в фильме «Шугалей» Игру исполнителя главной роли в художественном фильме Шугалей оценил советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Георгий Штиль.

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 880

Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время. 2,4K

Здоровье В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей". 14

Общество Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно. 1,2K

Политика Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. 24

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 185

Общество Умерла вдова родного племянника Николая II На 94-году жизни умерла Ольга Куликовская-Романова - вдова родного племянника императора Николая II.

Футбол Агент Чалова: Чалов привлек внимание команд из нескольких стран Агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, Кристиан Эмиле, заявил, что форвард интересен некоторым клубам Европы.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,3K

Происшествия В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области. 2

Политика Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. 1,7K

Общество Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19. 452