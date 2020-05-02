Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Об этом режиссер заявил в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ».

Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Общество Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения. 1

Транспорт Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой. 367

Общество Маск объявил о распродаже имущества Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. 329

Наука Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 282

Политика Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что его администрация может ввести новые пошлины на китайские товары. 17

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 40

Гаджеты Huawei готовит к выпуску собственный десктоп на HarmonyOS Как пишет портал Huaweicentral со ссылкой на проверенного временем инсайдера Changan Digital Jun, прямо сейчас для выпуска компьютеров налаживается кооперация между Huawei и местными производителями, а также административными учреждениями в различных провинциях и городах Китая.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,3K

Политика Путин обратится к россиянам 9 мая Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях. 1,3K

Общество Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. 53

Общество В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. 2,2K

Политика Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. 1,4K

Общество Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронирование с 1 июня Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2020, 18:05 — REGNUM Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня и дождаться стабилизации обстановки с коронавирусом.

Политика Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.

Здоровье В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. 73

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 443