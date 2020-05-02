Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМихалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Об этом режиссер заявил в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ».
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Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Lenta.ru09:58

Речь Михалкова про дьявольский заговор Гейтса заставила ахнуть

Московский Комсомолец09:51

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

URA.Ruвчера в 20:14

Михалков считает, что Билл Гейтс хочет взять под контроль человечество через чипирование

Народные новости00:13

Михалков предположил, что в начале пандемии коронавируса замешан Билл Гейтс

ИА Красная Веснавчера в 20:15

Что за чипирование предложил Билл Гейтс: Никита Михалков объясняет и требует ответов

Царьград06:39

Михалков убежден, что Билл Гейтс желает чипировать человечество

ФАНвчера в 20:10
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Общество

Опубликовано видео с появившимся на публике Ким Чен Ыном

РИА Новости 06:07
Общество

В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Сотрудники МЧС посоветовали россиянам при экстренной госпитализации, связанной с COVID-19, взять с собой мобильные девайсы и предметы личной гигиены.
Discover24 06:26
27
Общество

Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
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Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
367
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Наука

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
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Общество

В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса

В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
Регион 64 10:21
Политика

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что его администрация может ввести новые пошлины на китайские товары.
Комсомольская правда 30 апреля в 18:45
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Происшествия

Дочь пенсионера из Москвы, которого бросили с коронавирусом у подъезда, пожалуется в СК

Как рассказал Прянишников, дочь пенсионера подготовила жалобы в разные ведомства.
ТАСС вчера в 16:06
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Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM вчера в 05:27
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
2,2K
Гаджеты

Huawei готовит к выпуску собственный десктоп на HarmonyOS

Как пишет портал Huaweicentral со ссылкой на проверенного временем инсайдера Changan Digital Jun, прямо сейчас для выпуска компьютеров налаживается кооперация между Huawei и местными производителями, а также административными учреждениями в различных провинциях и городах Китая.
Популярная механика 10:18
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,3K
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
276
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
1,3K
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
278
Общество

Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
53
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
2,2K
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
1,4K
Общество

Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронирование с 1 июня

Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2020, 18:05 — REGNUM Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня и дождаться стабилизации обстановки с коронавирусом.
REGNUM 11:05
Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Здоровье

В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
73
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Шоу-бизнес

На Бари Алибасова написали заявление в СК

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев подал заявление в Следственный комитет на продюсера Бари Алибасова.
РИА Новости 09:05
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Футбол

Еще один футболист выступил с критикой властей

«Рамблер» писал, что ранее Евгений Фролов резко осудил власти России за недостаточные, по его мнению, меры поддержки населения во время пандемии коронавируса.
Рамблер вчера в 04:43
Общество

Невеста Бориса Джонсона показала сына и назвала его имя

Вести.Ru 10:02
Политика

Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Заболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернется в кресло премьера после выздоровления, сообщения СМИ об обратном несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 02:24
1,1K
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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Никита Михалков
Кинорежиссёр
Советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Художественный руководитель Центра театра и кино под руководством Н. С. Михалкова. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Председатель Союза кинематографистов России с 1998 года. Трижды лауреат Государственной премии РФ.
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