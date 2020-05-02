Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Об этом режиссер заявил в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ».

Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

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