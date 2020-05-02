Общество
Lenta.ruМихалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Об этом режиссер заявил в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ».
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Михалков предположил, что в начале пандемии коронавируса замешан Билл Гейтс
ИА Красная Веснавчера в 20:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
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В Ленинградской области ликвидировали пожар на пилораме
РИА Новости 15:29
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Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Общество
Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Технологии
Изобретена ракетно-двигательная система, которая раньше считалась невозможной
Исследователи разработали вращающийся детонационный ракетный двигатель, который может снизить массу и повысить эффективность верхних ступеней космических кораблей.
BitCryptoNews вчера в 09:25
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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ФИФА обсудит вариант перехода на систему «весна-осень»
В Южной и Северной Америке уже проводят сезон в течение одного года. Может быть, так стоит сделать в Европе и Африке.
Vprognoze.ru 12:08
Политика
Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина находится на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
РЕН ТВ вчера в 09:59
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 07:08
Транспорт
Полиция выявила 30 нарушителей без QR-кодов в транспорте Подмосковья
Минтранспорта Подмосковья и сотрудники Росгвардии 30 апреля и 1 мая провели свыше 6 тыс. проверок в общественном транспорте.
Народные новости 14:20
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Футбол
«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров
До наступления перерыва в чемпионате России, связанного с эпидемией коронавируса, руководство «Краснодара» планировало расстаться с группой легионеров команды.
Sport24.ru 15:18
Происшествия
В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM 08:27
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Футбол
Моуринью плакал один раз в карьере и рассказал об этом матче
ProstoProSport 06:49
Общество
В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки.
РИА Новости 15:23
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»
Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News 13:15
Общество
Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса
Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Политика
Меркель назвала примерную стоимость разработки вакцины от COVID-19
Согласно оценке немецких специалистов, разработка вакцины от COVID-19 потребует около 8 млрд евро.
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Умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Газета.Ru 01:14
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился
Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
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РПЦ предложила ввести мораторий на аборты в период пандемии
Русская православная церковь выступила с предложением ввести мораторий на аборты в период пандемии коронавируса нового типа COVID-19 в России.
Газета.Ru 12:18