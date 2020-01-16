Жириновского менять нужно, а не гимн.

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.

Политика Мутко объяснил отставку правительства Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.

Хоккей Буре: Мишустин любит спорт и хоккей, это будущее России Михаил Мишустин, кандидатура которого была внесена президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму на должность премьер-министра, любит спорт и хоккей, он будущее России, заявил РИА Новости чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.

Политика Морщакова и Федотов оценили предложения Путина изменить Конституцию Приоритет основного закона России над международными договорами и законодательством, решениями международных органов должен быть закреплен в самой Конституции, заявил в послании Федеральному Собранию президент Путин.

Космос В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.

Футбол Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!» Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.

Политика Госдеп отреагировал на отставку Медведева Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».

Гаджеты Обновления Windows 7 больше не будет Microsoft прекратила поддержку Windows 7. На сайте компании сообщается, что закончен 10-летний срок поддержки данной операционной системы.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Политика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Игры Square Enix перенесла релиз ремейка Final Fantasy VII Официально ремейк Final Fantasy VII заявлен как временный эксклюзив PlayStation 4. Когда игру портируют на другие платформы — неизвестно.

Экономика Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3% Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

Шоу-бизнес Танцы Екатерины Климовой на Бали подогрели слухи о ее новом романе Алексей Чадов не удержался и запечатлел эти танцы на видео, которое тут же разлетелось по Всемирной паутине и моментально спровоцировало слухи о том, что между Климовой и Чадовым завязалась любовная интрижка.