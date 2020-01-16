Общество
BFM.ruМихалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
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Жириновского менять нужно, а не гимн.
— Никита Михалков, кинорежиссёрLenta.ru вчера в 21:45
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