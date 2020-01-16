Общество

BFM.ruBFM.ruМихалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн

Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
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Никита Михалков
Жириновского менять нужно, а не гимн.
— Никита Михалков, кинорежиссёрLenta.ru вчера в 21:45

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Михалков прокомментировал предложение Жириновского о гимне России

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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:53, Ашберн
Политика

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Общество

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Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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Гаджеты

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iXBT.com вчера в 12:21
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
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Политика

Турчак: Медведев останется председателем «Единой России»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев остается председателем «Единой России», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак после заседания думской фракции.
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Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

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Общество

2019 год стал вторым по температуре за всю историю наблюдений

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Общество

Путин поздравил Ланового с днем рождения

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Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
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Общество

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Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Lenta.ru 02:50
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«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса

Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.
Lenta.ru 03:25
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии под Саратовом

Четыре человека погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в столкновении двух машин в Татищевском районе Саратовской области.
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Общество

Российские самолеты отправят на Дальний Восток

Предполагается, что новая компания будет эксплуатировать только российские самолеты.
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Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
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Политика

В Киеве заявили о фабрикации аудиозаписи с совещания премьера Украины

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Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
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Политика

Мишустин не поехал на «Гайдаровский форум»

На «Гайдаровском форуме» вместо главы ФНС выступит его заместитель Алексей Оверчук. Он примет участие в сессии «Налоги в цифровом мире».
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Происшествия

Свердловская полиция ищет обманутых вкладчиков

Свердловская полиция ищет обманутых вкладчиков В регионе живет несколько тысяч человек, пострадавших от действий кредитных потребительских кооперативов.
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Здоровье

Роспотребнадзор дал действенные советы по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор дал жителям России рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.
Политическая Экспертиза вчера в 23:52
Футбол

Клубы РПЛ в 2018 году потратили на зарплаты 527 млн евро

Представители РПЛ потратили на зарплаты около 527 млн евро, что в среднем составляет по 32,9 млн на клуб.
Реальное время 01:24
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
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Политика

Премьер Украины считает факт его «прослушки» целенаправленной работой против власти

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает обнародованные в СМИ аудиозаписи якобы с закрытого совещания, где он назвал себя и президента Владимира Зеленского "профанами" в экономике, работой "многих людей" против власти.
ТАСС 03:42
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