Общество
Lenta.ruМихалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить130
Жириновского менять нужно, а не гимн.
— Никита Михалков, кинорежиссёрLenta.ru вчера в 21:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Политика
Правительство России ушло в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Политика
Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Политика
Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
Политика
Мишустин встречается с Володиным в Госдуме
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
Авто
Renault Duster получил новую двутопливную версию
В числе первых автомобилей, которые могут рассчитывать на скорое оснащение бензиново-газового агрегата TCe 100 Eco-G, называются Renault Logan и Logan MCV, Renault Sandero и Sandero Stepway.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Финансы
Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным
На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
Единоборства
Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов
По окончании мероприятия бойцы провели первую дуэль взглядов.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор сотруднику колонии по делу о пытках
Общество
Владимир Путин предложил выдавать маткапитал на первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал уже после рождения первого ребенка, а выплата после рождения второго будет увеличена.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
В Ульяновской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, в результате происшествия 13 человек получили травмы.
Политика
Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра
Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
Политика
Эксперт по лжи разобрал реакцию Медведева на отставку правительства
Специалист по мимике и жестам, эксперт по лжи - профайлер Илья Анищенко разобрал истинные эмоции Медведева по видео.
Политика
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Происшествия
При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий
Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
Армия и оружие
Армия Сирии возобновила операцию против террористов в Идлибе
Сирийская армия возобновила в ночь на 16 января военную операцию в провинции Идлиб из-за нарушения боевиками режима перемирия.
Экономика
Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства
Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Политика
В США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат
Палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Политика
Меркель призвала Европу к самостоятельности
По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Общество
В Японии выявлен первый случай заражения пневмонией нового типа
Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа зафиксирован на территории Японии, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
61-летняя Марина Юдашкина показала стройные формы в бикини
Накануне 61-летняя Марина поделилась в личном микроблоге эффектной фотографией, на которой она запечатлена в одном только купальнике-бикини.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.