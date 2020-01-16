Жириновского менять нужно, а не гимн.

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.

Политика Правительство России ушло в отставку Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.

Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.

Политика Мишустин встречается с Володиным в Госдуме Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Авто Renault Duster получил новую двутопливную версию В числе первых автомобилей, которые могут рассчитывать на скорое оснащение бензиново-газового агрегата TCe 100 Eco-G, называются Renault Logan и Logan MCV, Renault Sandero и Sandero Stepway.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Финансы Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.

Общество Владимир Путин предложил выдавать маткапитал на первого ребенка Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал уже после рождения первого ребенка, а выплата после рождения второго будет увеличена.

Технологии Microsoft перестала поддерживать Windows 7 Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

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Политика Меркель призвала Европу к самостоятельности По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".

Политика Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.