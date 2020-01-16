Общество

Lenta.ruLenta.ruМихалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
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Никита Михалков
Жириновского менять нужно, а не гимн.
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