с чего всё началось

Никита Михалков отметил, что не знает, «будем ли мы продолжать это и где, если будем». «Попытайтесь найти ответы, почему эта передача вызвала такой истерический страх и реакцию»,— обратился он к зрителям. Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

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