Общество

КоммерсантъКоммерсантъМихалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Никита Михалков отметил, что не знает, «будем ли мы продолжать это и где, если будем». «Попытайтесь найти ответы, почему эта передача вызвала такой истерический страх и реакцию»,— обратился он к зрителям. Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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с чего всё началось
Российский актер и режиссер Никита Михалков обратился к каналу «Россия 24» на YouTube-канале своей авторской программы «Бесогон ТВ
», выразив сожаление о решении снять с эфира новый выпуск его передачи, в которой он рассказал о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса чипировать всех людей планеты.
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Никита Михалков сообщил, что его программу про чипизацию, Грефа и Билла Гейтса сняли с эфира

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