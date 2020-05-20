Гусев в беседе с "Газетой.Ru" заверил, что такого не говорил и вообще все "фейк". Режиссер Никита Михалков записал почти часовое видео, в котором ответил всем критикам выпуска "Бесогон ТВ" о чипировании людей.

Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации

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Здоровье Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины. 37

Общество В Самарской области продлили режим самоизоляции "Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении. 43

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