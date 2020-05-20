Культура

Газета.RuГазета.RuМихалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации

Гусев в беседе с "Газетой.Ru" заверил, что такого не говорил и вообще все "фейк". Режиссер Никита Михалков записал почти часовое видео, в котором ответил всем критикам выпуска "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
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Познер решил обдумать новый выпуск на «БесогонTV»

Телеканал 360°13:55

Познер оценил программу Михалкова о чипировании

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Михалков ответил Познеру, раскритиковавшему выпуск о чипизации

URA.Ru11:13

Никита Михалков жестко ответил Владимиру Познеру на критику программы «Бесогон ТВ» о чипировании людей

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Личное письмо Познера огласил Никита Михалков: "На хрена вы меня тронули?"

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Михалков без цензуры: «Бесогон» с матерком прошелся по Грефу, Познеру и церкви

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Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале

Evo-rus.comвчера в 14:02
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
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Наука

Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами

Индикатор вчера в 07:34
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Политика

Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
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Политика

Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС 11:09
Армия и оружие

Экраноплан «Чайка» может быть возрожден в России

Последняя, как утверждается в издании, может быть возрождена в России.
ИнфоСМИ 06:15
Здоровье

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru 21:34
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Общество

Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров

Lenta.ru 19:48
Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 21:53
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Экономика

Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС.
Газета.Ru 13:33
45
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
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Кино

Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

Культуромания 05:01
17
Общество

Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини

В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
Discover24 03:24
7
Здоровье

Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом

Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец 14:32
37
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
43
Общество

Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае

Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
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Футбол

«Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым

«Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером Константином Емельяновым.
RT на русском 06:52
Политика

Минторг США внес в черный список 33 организации из Китая

Уточняется, что 24 правительственные и коммерческие организации КНР вносятся в черный список за причастность к деятельности, "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".
Российская газета 20:05
11
Политика

Представители Крыма выступят на заседании Совбеза ООН

На заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа крымская делегация выступит в режиме онлайн, сообщила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
РИА Новости Крым вчера в 05:51
Здоровье

В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок

В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском 20:54
2
Политика

В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
18
Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
481
Общество

На Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон»

РБК 16:53
19
Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса

Вторая волна пандемии коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова 22 мая в интервью «Парламентской газете».
ИА Красная Весна 19:19
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Происшествия

В Иркутске пропали четыре ребёнка

Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM 22:29
1
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
906
Общество

МЧС предложило ужесточить ответственность за пожары по неосторожности

В апреле глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил ужесточить ответственность за пожары в населенных пунктах.
Коммерсантъ 22:20
Хоккей

Задоров заявил, что не против подраться с Овечкиным

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вспомнил о потасовке между форвардом «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым и нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
RT на русском 16:43
Космос

Ученые ЕС создали графеновый парус для космических кораблей будущего

Исследователи ЕС создали графеновый парус для космических кораблей будущего.
Evo-rus.com 11:17
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Культура

Названа лучшая экранизация Стивена Кинга

Телеканал "Настоящее страшное телевидение" обнародовал Абсолютный рейтинг лучших экранизаций Стивена Кинга.
Москва 24 11:30
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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