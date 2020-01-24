Кино
Аргументы и ФактыМихалкова и Деревянко стали лауреатами премии «Золотой орел»
Как уточняется, Михалкова стала лауреатом премии в номинации «Лучшая актриса на телевидении» за сериал «Шторм», а Павел Деревянко получил награду за роль в телефильме «Домашний арест». Лучшим мини-сериалом в этом году признан «Годунов», лучшим телесериалом (более десяти серий) - «Ненастье».
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Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
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20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
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Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
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Энергетика
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Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой.
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В Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на экс-советницу мэра Херсона. Она умерла после того, как ее облили кислотой
В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку и бывшую советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
Армия и оружие
ВВС США начали отрабатывать противодействие российским ударным вертолетам
Отдел по связям с общественностью ВВС США официально сообщил об учениях американских военных на авиабазе в штате Аризона, где были задействованы два российских боевых вертолета Ми-24.
Политика
В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу
В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Политика
Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Политика
Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Футбол
«Барселона» может приобрести Жиру
Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Барселоне».
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Шоу-бизнес
Оксане Воеводиной после родов поставили диагноз «отек костного мозга»
Последнее обнаружило у нее протрузию, три грыжи и отек костного мозга.
Происшествия
В Турции жертвами землетрясения стали четыре человека
Жертвами землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере четыре человека.
Теннис
Роджер Федерер выиграл 100-й матч на Australian Open
Технологии
ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Здоровье
Мы не умрем. В области выставлен щит против нового коронавируса
Все новостные агентства сегодня заточены на информирование населения о новом китайском коронавирусе, который уже стал причиной смерти 25 человек.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
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Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.