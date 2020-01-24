Кино
Аргументы и ФактыМихалкова и Деревянко стали лауреатами премии «Золотой орел»
Как уточняется, Михалкова стала лауреатом премии в номинации «Лучшая актриса на телевидении» за сериал «Шторм», а Павел Деревянко получил награду за роль в телефильме «Домашний арест». Лучшим мини-сериалом в этом году признан «Годунов», лучшим телесериалом (более десяти серий) - «Ненастье».
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