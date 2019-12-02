Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиМихалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива. По словам Михалковой, теперь она участвует в съемках детского КВН.
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Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

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Юлия Михалкова
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Российская актриса и телеведущая. Больше всего известна зрителям по ролям в шоу «Уральские пельмени», участником которого являлась с 2009 по 2019 год.
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Михаил Галустян
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Российский шоумен, юморист, комедийный актёр, сценарист и продюсер армянского происхождения. Бывший участник КВН и резидент шоу «Comedy Club».
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