Шоу-бизнес
РИА НовостиМихалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива. По словам Михалковой, теперь она участвует в съемках детского КВН.
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Происшествия
В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
Армия и оружие
На Украине прошли испытания крылатой ракеты «Нептун»
Украина завершила испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», заявил гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев 28 ноября, сообщили в пресс-службе компании Defense Express.
Политика
В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России
Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.
Происшествия
В Забайкалье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с 19 погибшими
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» остался лидером американского проката
Лидером минувшего уикенда ожидаемо стал диснеевский мультфильм "Холодное сердце 2", которому вторые выходные в США принесли $85,2 млн.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ
В Роспотребнадзоре заявили, что заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов.
Происшествия
Беременная женщина выжила в ДТП с автобусом — с ребёнком всё в порядке
Беременная женщина выжила в упавшем с моста автобусе в Сретенском районе Забайкальского края, ребёнка удалось сохранить, рассказал 2 декабря журналистам супруг женщины Александр Чернявский.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась в любви Туле
Подписчики, традиционно, не смогли пройти мимо. Многие стали признаваться исполнительнице в любви.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Кино
Марафон якутского кино впервые пройдет в Москве
Авто
Названы изменения для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Общество
В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Общество
Значительная часть россиян не сможет дожить до пенсионного возраста
Можно не сомневаться: повышение пенсионного возраста значительно сократит число тех, кто дотянет до 80-ти.
Игры
Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности
В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Политика
Россия призвала НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия предложила НАТО пересмотреть двусторонние отношения ради решение серьезных военных вопросов.
Наука
Зафиксировано гигантское цунами высотой 100 метров
По итогам научной работы выяснилось, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к цунами высотой до 100 метров, передает ТАСС.
Футбол
Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).
Политика
Министр энергетики США ушел в отставку
Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше.
Футбол
Экс-хавбек «Ливерпуля» Л. Гарсия: очень нравится Головин
Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной России Головин сыграл 33 матча и забил 5 мячей.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Общество
Метеорологи прогнозируют в России «пятнистые» осадки в декабре
Температура в декабре на 40% территории России будет выше нормы, осадки будут выпадать неравномерно, сообщил РИА Новости и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Культура
Новый клип Алексея Воробьева собрал более миллиона просмотров
Российский певец Алексей Воробьев представил новый клип на песню «Подоконник на 6-м».