Шоу-бизнес
РИА НовостиМихалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива. По словам Михалковой, теперь она участвует в съемках детского КВН.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
Происшествия
Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз
Происшествия
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации
Транспорт
Второй за утро сбой произошел на МЦД-2
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок
ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
Общество
Прожиточный минимум для пенсионеров в Липецкой области не изменился
Величина прожиточного минимума для установления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 2020 год в соответствии с законом Липецкой области оставлена в прежнем размере — 8620 рублей, говорится в сообщении отделения Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.
Игры
Сценарист Cyberpunk 2077: «Мы написали два толстых тома диалогов»
Главный сценарист Cyberpunk 2077 Марцин Блаха поделился подробностями о работе над игрой.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Шоу-бизнес
Киркоров показал личный вагон, в котором гастролирует по стране
Певец Филипп Киркоров показал комфортабельный вагон, в котором ездит на гастроли по стране.
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Происшествия
Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
Хоккей
«Трактор» отправил Василия Демченко в список отказов
Челябинский «Трактор» поместил голкипера Василия Демченко в список отказов. В течение 48 часов игрока может забрать любой из клубов КХЛ.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Авто
Дизайнеры показали уникальный пикап Tesla Cybertruck
Уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировали публике на прошлой неделе, однако интерес к автомобилю только усиливается.
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля.
Кино
Леонард Блаватник профинансирует российские фильмы
На российском кинорынке появился еще один институциональный инвестор.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
Экономика
В Крыму рассчитывают до конца года продать нефтетерминал в Феодосии за 650 млн рублей
Власти Республики Крым рассчитывают получить около 650 млн рублей до конца 2019 года от продажи нефтетерминала в Феодосии.
Общество
Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку
В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Происшествия
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье
Финансы
После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»
Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Происшествия
Три школьника утонули в реке в Брянской области
Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.