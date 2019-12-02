Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива. По словам Михалковой, теперь она участвует в съемках детского КВН.

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

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