Шоу-бизнес
iReactorМихалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива. Об этом передает газета «Известия». Артистка пояснила, что в настоящее время принимает участие в съемках детского КВН.
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Общество
ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Центробанк России займется созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов для выявления сомнительных операций.
Путешествия
Российские туристы установили рекорд по поездкам в Турцию
В общей сложности с января по октябрь государство посетили 40,7 млн иностранцев, рост по сравнению с 2018 годом составил 14,3%.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Армия и оружие
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Авто
Премиальный кроссовер Genesis GV80 засветился на новых шпионских фото
Премиальный кроссовер Genesis GV80, концепт которого представлен три года назад на автосалоне в Нью-Йорке, засветился на новых шпионских фото.
Политика
В Госдуме предложили приравнять наркоторговцев к террористам
Законопроект о приравнивании наркобаронов к террористам намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Происшествия
Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Футбол
Шевченко рассказал, где хочет поработать после сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании попробовать себя в клубном футболе.
Финансы
Лучше рынка будут «Газпром» и дивидендные бумаги
Российский рынок акций сумел закрыть пятницу в плюсе во многом благодаря прибавившим 1,4% акциям «Газпрома».
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Шоу-бизнес
Ходченкова в черном, Мороз в белом и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог»
В минувшую субботу, 30 ноября, в лондонском отеле Sheraton Grand Picadilly яблоку негде было упасть — именно здесь состоялось вручение четвертой международной премии «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards ) – 2019.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Политика
Администрация Эрдогана подтвердила намерение купить второй полк С-400
Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи подтвердил намерение Анкары приобрести у России второй полк систем С-400.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Певица вышла в свет в длинном черном платье с глубоким разрезом на спине и "дыркой" на бедре, что позволило зрителям разглядеть – белья на Насте нет.
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Политика
Игорь Додон: слухи о новой диктатуре в Молдавии безосновательны
Молдавия преодолела уже второй в этом году острый политический кризис, разразившийся после распада правящей коалиции, которую создали в июне поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Асum ("Сейчас").
Политика
Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Экономика
В ЦБ заявили о завершающей стадии очистки банковского сектора
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что процесс очистки или оздоровления российской банковской системы находится в завершающей стадии.