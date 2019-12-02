Шоу-бизнес

iReactoriReactorМихалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива. Об этом передает газета «Известия». Артистка пояснила, что в настоящее время принимает участие в съемках детского КВН.
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Российские туристы установили рекорд по поездкам в Турцию

В общей сложности с января по октябрь государство посетили 40,7 млн иностранцев, рост по сравнению с 2018 годом составил 14,3%.
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
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РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

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Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Премиальный кроссовер Genesis GV80 засветился на новых шпионских фото

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Политика

В Госдуме предложили приравнять наркоторговцев к террористам

Законопроект о приравнивании наркобаронов к террористам намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.
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Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
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Политика

В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России

У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
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Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
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Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
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Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
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Шевченко рассказал, где хочет поработать после сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании попробовать себя в клубном футболе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:32
Финансы

Лучше рынка будут «Газпром» и дивидендные бумаги

Российский рынок акций сумел закрыть пятницу в плюсе во многом благодаря прибавившим 1,4% акциям «Газпрома».
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Ходченкова в черном, Мороз в белом и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог»

В минувшую субботу, 30 ноября, в лондонском отеле Sheraton Grand Picadilly яблоку негде было упасть — именно здесь состоялось вручение четвертой международной премии «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards ) – 2019.
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
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Политика

Администрация Эрдогана подтвердила намерение купить второй полк С-400

Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи подтвердил намерение Анкары приобрести у России второй полк систем С-400.
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Молдавия преодолела уже второй в этом году острый политический кризис, разразившийся после распада правящей коалиции, которую создали в июне поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Асum ("Сейчас").
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
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Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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В ЦБ заявили о завершающей стадии очистки банковского сектора

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что процесс очистки или оздоровления российской банковской системы находится в завершающей стадии.
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Юлия Михалкова
Российская актриса
Российская актриса и телеведущая. Больше всего известна зрителям по ролям в шоу «Уральские пельмени», участником которого являлась с 2009 по 2019 год.
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