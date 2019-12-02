Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива. Об этом передает газета «Известия». Артистка пояснила, что в настоящее время принимает участие в съемках детского КВН.

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

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