Михельсон предложил платить за перевалку СПГ в долларах
Совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил президента Владимира Путина на встрече с бюро правления РСПП 11 марта разрешить устанавливать тарифы на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) в долларах, а не в рублях.В источнике
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