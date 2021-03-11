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РБК
РБК

Михельсон предложил платить за перевалку СПГ в долларах

Совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил президента Владимира Путина на встрече с бюро правления РСПП 11 марта разрешить устанавливать тарифы на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) в долларах, а не в рублях.В источнике
РБК
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Глава «Новатэка» попросил Путина о долларовых тарифах на перевалку СПГ

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