Экономика
ВедомостиМихельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля. Об этом сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.
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Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
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Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату
Зеленский отметил, что зарплаты должны быть «нормальными» для текущей ситуации на Украине, чтобы на них можно было жить, но при этом учитывать положение дел в стране.
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Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
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Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
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Умер самый маленький в мире человек
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Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом
Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.
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Помпео: Путин хочет сохранить контроль над Россией
Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что политические перемены в России являются попыткой российского президента Владимира Путина сохранить контроль над страной.
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
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Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
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«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
Происшествия
В Петербурге задержан адвокат за взятку в 9 миллионов рублей
Сообщается, что эту сумму адвокат получил в период с 25 июня по 11 октября от представителя компании.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
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Таксист сбил трех человек в Москве
Политика
Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией
Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Гаджеты
Leica выпустила черно-белую камеру за $8200
Стоимость камеры M10 Monochrome составляет $8200, или около 504 тысяч рублей.
Политика
МИД Польши: Красная армия не принесла полякам свободы
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева сделала новую прическу
Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля
Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
Происшествия
В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники
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Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Авто
Стало известно, когда УАЗ выпустит «русский Prado»
Новый мотор уже прошел испытания и появится на "русском Prado", который увидит свет в течение полутора-двух лет, сказал Спирин.
Общество
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.