Экономика
ВедомостиМихельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля. Об этом сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.
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