Экономика
ВедомостиМихельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля. Об этом сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.
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Происшествия
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко находится в коме
Сегодня стало известно о том, что бывший мэр Калининграда, экс-депутат Государственной Думы 58-летний Юрий Савенко уже вторую неделю находится в коме.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником Путина по экономике
Пост помощника президента по экономическим вопросам может занять Максим Орешкин, 17 января сообщает Bloomberg.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Политика
В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Политика
«Единая Россия» просит нового премьер-министра за Гордеева
Фракция «Единой России» в Государственной Думе РФ 16 января обратилась к новому премьер-министру страны Михаилу Мишустину (тогда – кандидату на пост) и попросила его учесть тот факт, что единороссы позитивно оценивают работу некоторых теперь уже бывших членов правительства.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Кино
HBO может выпустить приквел «Игры престолов» в 2022 году
Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.
Общество
Пользователи твиттера вынудили МИД Германии извиниться за шутку
МИД Германии извинился за шутку о визе в своем твиттере, которая вызвала критику пользователей.
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Биатлон
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету
Культура
Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже
Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Технологии
Раскрыт дизайн новой игровой приставки PlayStation 5
В Сети появились изображения предполагаемого дизайна новой игровой приставки Sony PlayStation 5. Инсайдер под ником Alcoholikaust опубликовал фотографии в своем Twitter.
Музыка
Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии
Политика
Украинский премьер объяснил в Раде решение об отставке
Гончарук подчеркнул, что умышленно передал заявление об отставке лично Зеленскому, а не Верховной раде, которая принимает подобные решения.
Происшествия
В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
25 автомобилей столкнулись в Адыгее
Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Общество
Роскачество нашло в черном перце кишечную палочку и плесень
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Происшествия
В автокатастрофе с минивэном под Саратовом погибли 4 человека
По информации регионального управления ГИБДД, около 8.20 на 580-м км автодороги Р-158 (Нижний Новгород - Пенза - Саратов) в Татищевском районе столкнулись автомобили ГАЗ ("Волга") и минивэн "Хендэ".
Общество
Погода в Москве второй день подряд побила рекорд по теплу за 95 лет
К 14:00 температура в Москве составила плюс 4,4 градуса, что превышает рекорд 95-летней давности, рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Экономика
Производство алкоголя в России увеличилось в 2019 году на 7%
В 2019 году объем производства алкоголя в России достиг 199,82 миллиона декалитров, увеличившись на 7%.