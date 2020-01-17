Экономика
ВедомостиМихельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля. Об этом сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.
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Общество
Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы
Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
Мишустин высказался об отмене пенсионной реформы
Мишустин высказался об отмене пенсионной реформы Потенциальный преемник Дмитрия Медведева рассказал о планах на новой должности.
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Культура
Билли Айлиш сочинила заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Стало известно, что главную музыкальную тему в фильме "Не время умирать" про Джеймса Бонда споет известная американская исполнительница Билли Айлиш.
Футбол
Клопп назвал катастрофой перенос Кубка Африки на январь
До 2019 года Кубок Африки почти всегда проходил в январе-феврале, когда в Англии проходят матчи чемпионата.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула
Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после выхода из королевской семьи и отъезда из Британии появилась на людях.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Политика
Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом сообщил сам глава украинского кабмина на своей странице в "Фейсбуке".
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Общество
В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу
Напомним, что Жукова и Абрамович расстались три года назад — у пары сын Александр и дочь Лея.
Общество
Рождаемость в Китае упала до исторического минимума
Национальное бюро статистики сообщает о падении уровня рождаемости в Китае до исторического минимума после отмены правила «одного ребенка».
Экономика
На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Политика
Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату
Зеленский отметил, что зарплаты должны быть «нормальными» для текущей ситуации на Украине, чтобы на них можно было жить, но при этом учитывать положение дел в стране.
Здоровье
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Футбол
Ещенко: дед в «Спартаке» — Ребров, конечно. Не видно, что ли, по лицу?
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко дал короткое интервью после очередной тренировки на сборе команды в Объединённых Арабских Эмиратах.
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.
Гаджеты
Яндекс назвал самые популярные телефоны в России
Сервис Яндекс.Маркет назвал самый популярный смартфон 2019 года, говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Кино
Опрос. Российские зрители считают, что «Оскара» должен взять «Джокер»
Фильм «Джокер» должен завоевать «Оскар», считают большинство из участников опроса на ресурсе «Кино Mail.ru», 17 января сообщается на портале.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Кино
Мединский назвал фантастическими успехи российского кино
Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".