Леонид Михельсон продал все акции НОВАТЭКа, которые принадлежали ему напрямую, говорится в сообщении компании на портале раскрытия коллективной информации. Таким образом доля председателя правления в газовой компании сократилась с 0,7375% до нуля.

Михельсон продал все принадлежащие ему акции «Новатэка»

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