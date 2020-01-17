Экономика
Деловое.ТВМихельсон продал все принадлежащие ему акции «Новатэка»
Леонид Михельсон продал все акции НОВАТЭКа, которые принадлежали ему напрямую, говорится в сообщении компании на портале раскрытия коллективной информации. Таким образом доля председателя правления в газовой компании сократилась с 0,7375% до нуля.
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по факту злоупотребления полномочиями.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Общество
Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Космос
В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни
Астрономы обнаружили в далеких «звездных яслях» органические молекулы, важные для зарождения жизни.
Гаджеты
Аналитики пояснили, как дефицит процессоров поможет Intel зарабатывать больше
Источник изображения: Intel По мнению авторов прогноза, в четвёртом квартале Intel могла заработать больше, чем ожидалось изначально.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Политика
Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Здоровье
В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамолом
Несмотря на все принятые врачами меры, девушка скончалась.
Происшествия
Суд арестовал главу МВД Коми по обвинению во взяточничестве
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Экономика
В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса
Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Биатлон
Российские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на Кубке мира
Политика
Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны
Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
Спорт
Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Нове-Место
Происшествия
В Тверской области пропали двое школьников
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах.
Происшествия
Московский школьник избил учительницу из-за наушников
Общество
Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Политика