Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВМихельсон продал все принадлежащие ему акции «Новатэка»

Леонид Михельсон продал все акции НОВАТЭКа, которые принадлежали ему напрямую, говорится в сообщении компании на портале раскрытия коллективной информации. Таким образом доля председателя правления в газовой компании сократилась с 0,7375% до нуля.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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