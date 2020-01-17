Экономика
Деловое.ТВМихельсон продал все принадлежащие ему акции «Новатэка»
Леонид Михельсон продал все акции НОВАТЭКа, которые принадлежали ему напрямую, говорится в сообщении компании на портале раскрытия коллективной информации. Таким образом доля председателя правления в газовой компании сократилась с 0,7375% до нуля.
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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
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Опубликована первая фотография обновленного Volkswagen Tiguan
Во время фирменной фотосессии очевидцу удалось «подловить» обновленный Volkswagen Tiguan в исполнении R-Line.
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МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского
Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
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«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
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В апреле выйдет боевик "Черная вдова", где Тони Старка воссоздали с помощью неиспользованных материалов из "Противостояния".
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Небензя назвал решение стран ЕС по Ирану «очень неудачным»
Механизм разрешения споров с Ираном по ядерной сделке, который запустили 14 января Франция, Германия и Великобритания, является «очень неудачным решением».
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Мишустин назвал главную задачу правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной задачей кабмина исполнение положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
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33 очка Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уверенно переиграли испанскую «Басконию».
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Германия откажется от угольных электростанций
Германия полностью откажется от использования угольных электростанций в энергетической системе страны.
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В Великобритании сообщили, как отметят Brexit
В день выхода Великобритании из Евросоюза специальную речь произнесет премьер-министр Борис Джонсон, 17 января сообщает канцелярия министра.
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Клопп раскритиковал оборонительный стиль игры «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал стиль игры "Манчестер Юнайтед".
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
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Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал приложения, «съедающие» заряд смартфона.
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В Непале умер самый маленький человек на планете
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Футбол
Украинский футболист лишился работы после поездки в Петербург
Футбольный клуб «Агробизнес» возмутился своим спортсменом Игорем Сикорским, который съездил в Петербург.
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Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Здоровье
В КНР описали симптомы вируса нового типа
Китайские специалисты описали симптомы, вызываемые коронавирусом ранее неизвестного типа.
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Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля
Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.