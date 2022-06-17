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Михельсон заявил о сотрудничестве с «Газпромом» по «моржам и медведям»

Соглашение между компаниями НОВАТЭК и «Газпром» о совместной деятельности в Арктике касается только экологических вопросов, консенсуса по разработке газовых месторождений достичь пока не удалось.
РБК
«Сотрудничество крупнейших недропользователей российской Арктики будет способствовать сохранению экосистемы, социальному и экономическому развитию региона», — подчеркнул глава НОВАТЭКа.
РБК
НОВАТЭК рассчитывает на скорейшее принятие правительством решения о привлечении ресурсов Тамбейской группы месторождений для роста производства СПГ в Арктике до 64 млн т к 2030 году, говорил Михельсон в апреле 2021 года.
РБК
«На месторождениях Тамбейской группы сосредоточены крупные запасы газа, которые важно вовлечь в разработку. Округ поддержит любое решение, которое будет наиболее эффективным для экономики страны», — сообщал представитель администрации ЯНАО.
РБК

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Леонид Михельсон заявил о сотрудничестве с «Газпромом» по «моржам и медведям»
NVL21:25
Михельсон заявил о сотрудничестве с «Газпромом» по «моржам и медведям»
РБКвчера в 16:46
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