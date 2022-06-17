НОВАТЭК рассчитывает на скорейшее принятие правительством решения о привлечении ресурсов Тамбейской группы месторождений для роста производства СПГ в Арктике до 64 млн т к 2030 году, говорил Михельсон в апреле 2021 года.
«На месторождениях Тамбейской группы сосредоточены крупные запасы газа, которые важно вовлечь в разработку. Округ поддержит любое решение, которое будет наиболее эффективным для экономики страны», — сообщал представитель администрации ЯНАО.
Неизвестные ранее звездные системы, которые выглядят в телескоп как пятна голубого цвета, имеют размер карликовых галактик и располагаются в соседнем галактическом скоплении Девы, в 15-22 мегапарсеках от Млечного Пути.