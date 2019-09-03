Культура

Газета.RuГазета.RuМикки Рурк изменился до неузнаваемости

Американский актер Микки Рурк вызвал бурное осуждение в Интернете, когда появился на шоу шоу Good Morning Britain после пластической операции.
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Микки Рурк изменился до неузнаваемости

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
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Микки Рурк
Американский киноактёр
Американский киноактёр и сценарист, профессиональный боксёр. Лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA. Номинант на премию «Оскар». Актёрская карьера Микки Рурка началась ещё в 1979 году, но первая крупная роль досталась лишь в 1983 году, когда уже знаменитый кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола предложил актёру роль Мотоциклиста в фильме «Бойцовая рыбка».
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