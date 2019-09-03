Культура
КультуроманияМикки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Микки Рурк начал делать пластические операции в начале 1990-х, стараясь скрыть следы полученных в боксе травм. С тех пор актер уже множество раз ложился под нож пластического хирурга, сделав свою внешность практически неузнаваемой.
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Происшествия
Гособвинение попросило пять лет за урну с мусором
Коммерсантъ вчера в 16:27
Общество
Погоду в Москве испортит июльская гроза
Кстати, самым жарким день 4 сентября выпал на 1938 год - тогда воздух прогрелся до +29,5 градуса.
Российская газета вчера в 23:42
Футбол
Клубы РПЛ потратили этим летом €234,8 млн
По итогам летних трансферов клубы РПЛ потратили €234,8 млн, что стало самым высоким показателем с сезона-2013/14.
Metaratings вчера в 06:06
Здоровье
Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
РБК 00:32
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° 02 сентября в 07:55
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском вчера в 07:00
Футбол
Роналду поцеловал партнёра по сборной
Евро-футбол.ру вчера в 13:26
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru вчера в 02:57
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Теннис
Димитров вышел в полуфинал US Open, обыграв Федерера
Чемпионат 00:00
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Политика
Кремль: дата саммита «нормандской четверки» пока не определена
По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
Красная весна вчера в 08:11
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Экономика
Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%
Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
РИА Новости вчера в 23:03
Происшествия
Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве
Газета.Ru вчера в 16:11
Политика
Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди
Президент России Владимир Путин встретил в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
ТАСС вчера в 23:57
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском 02 сентября в 14:04
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета вчера в 10:15
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в сентябре
Автоновости дня вчера в 03:47
Происшествия
Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими
Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
Известия 00:36
Политика
Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана
Президент США Дональд Трамп объявил в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 23:14