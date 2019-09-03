Микки Рурк начал делать пластические операции в начале 1990-х, стараясь скрыть следы полученных в боксе травм. С тех пор актер уже множество раз ложился под нож пластического хирурга, сделав свою внешность практически неузнаваемой.

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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