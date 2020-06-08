Коронавирус
ТАССМикроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга. В результате инцидента пострадали один человек погиб, двое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе свердловской ГИБДД в понедельник.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Летел как пуля. Исчерпывающая запись ДТП с погибшим пешеходом в центре Екатеринбурга (ВИДЕО)
Европейско-Азиатские новости01:25
Одна из жертв страшной аварии в центре Екатеринбурга умерла в больнице
КП - Екатеринбургвчера в 15:35
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости 01:34
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Футбол
Стерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерам
Футболист сборной Англии и "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерам и представителям других этнических групп.
РИА Новости 01:51
Политика
Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости вчера в 12:31
Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Наука
Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий
Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях.
Замана вчера в 01:26
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Гаджеты
Эксперты DxOMark занялись тестированием камеры смартфона OnePlus 8 Pro
Лаборатория DxOMark занялась оценкой возможностей камеры флагманского смартфона OnePlus 8 Pro.
Anonsens 06 июня в 04:21
Общество
Власти Саратовской области отменили пропускной режим
Власти Саратовской области отменили ряд ограничительных мер на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора области в понедельник, 8 июня.
Известия вчера в 15:29
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Известия вчера в 13:29
Политика
КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Происшествия
В Пермском крае пропала двухлетняя девочка
ТАСС вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Шоу-бизнес
Александра Стриженова решилась на пластику и вышла замуж
Внучка советского актёра рассказала о переменах в жизни. Александра, внучка Олега Стриженова, сыграла свадьбу.
7Дней.ру 02:00
Армия и оружие
На Украине заявили о фотосессии танка Т-14 «Армата» в Сирии
Авторы украинского агентства Defense Express выразили уверенность в том, что российский танк Т-14 "Армата" не проходил в Сирии "боевое крещение".
Discover24 07 июня в 03:37
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков.
РБК вчера в 23:33
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
Другими словами, чем больше самолётов и беспилотников противник применяет против «Панциря», тем меньше у комплекса шансов такой атаке противостоять.
Военное обозрение вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
Lenta.ru вчера в 18:40
Политика
Республиканцы в США решили предложить новые санкции против России
Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби сообщил о намерении республиканцев предложить новые санкции против России, Ирана и Китая.
Известия 01:26
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru вчера в 00:35
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета вчера в 09:04
Автоспорт
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности.
Motorsport.com Россия вчера в 11:18