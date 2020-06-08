Коронавирус

ТАССТАССМикроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга. В результате инцидента пострадали один человек погиб, двое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе свердловской ГИБДД в понедельник.
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Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
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Футболист сборной Англии и "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерам и представителям других этнических групп.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
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Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
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Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
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Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях.
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Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
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Эксперты DxOMark занялись тестированием камеры смартфона OnePlus 8 Pro

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Власти Саратовской области отменили пропускной режим

Власти Саратовской области отменили ряд ограничительных мер на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора области в понедельник, 8 июня.
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Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

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Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
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На Украине заявили о фотосессии танка Т-14 «Армата» в Сирии

Авторы украинского агентства Defense Express выразили уверенность в том, что российский танк Т-14 "Армата" не проходил в Сирии "боевое крещение".
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В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков.
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Армия и оружие

ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей

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