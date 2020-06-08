Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга. В результате инцидента пострадали один человек погиб, двое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе свердловской ГИБДД в понедельник.

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

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