Происшествия

Газета.RuГазета.RuМикроавтобус столкнулся с частным самолетом в Пулково

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково служебный автомобиль въехал в бок частного самолета и повредил ему фюзеляж. Об этом сообщает региональное СУ на транспорте СКР.
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 северо-западное следственное управление на транспорте СК России, после столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолётом проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
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«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
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В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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