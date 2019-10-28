с чего всё началось

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково служебный автомобиль въехал в бок частного самолета и повредил ему фюзеляж. Об этом сообщает региональное СУ на транспорте СКР.

Микроавтобус столкнулся с частным самолетом в Пулково

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