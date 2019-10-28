Происшествия
Газета.RuМикроавтобус столкнулся с частным самолетом в Пулково
В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково служебный автомобиль въехал в бок частного самолета и повредил ему фюзеляж. Об этом сообщает региональное СУ на транспорте СКР.
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с чего всё началось
Как сообщает северо-западное следственное управление на транспорте СК России, после столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолётом проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.RT на русском03:31
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Первая партия «Фризиума» закуплена и направлена пациентам
Лекарства помогают снять боль и судороги, но приобрести их легально было нельзя. Препараты не зарегистрированы в России.
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
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Forbes: Сестры из Липецкой области с нуля создали агрохолдинг с выручкой 17,1 млрд рублей
Сестры-близнецы Евгения Уваркина и Елена Латышева с нуля создали агрохолдинг, выручка которого в прошлом году составила 17,1 млрд рублей.
Теннис
Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Париже
Швейцарец Роджер Федерер принял решение пропустить "Мастерс" в Париже.
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург
В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Российский актер Гарик Харламов прокомментировал откровенные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст», в которых приняла участие его жена Кристина Асмус.
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
Происшествия
Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти
Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Здоровье
Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования
«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
Политика
Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну
Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Здоровье
Диетолог озвучила главные ошибки в питании россиян
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц
Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следствия
Адвокат Сергей Бадамшин подал в суд жалобу из-за бездействия следствия по делу его подзащитного, журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Армия и оружие
В ООН прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
Замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
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46-летняя женщина поссорилась с мужем, а затем выколола глаза своему 5-месячному сынишке. Ребенка в срочном порядке госпитализировали.
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ
В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Происшествия
Пес погиб в зубах крокодила на глазах потрясенного хозяина
В Австралии гребнистый крокодил утащил домашнюю собаку на глазах ее хозяина. Об этом сообщает издание Daily Mail.