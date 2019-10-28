с чего всё началось

ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж. Проводится доследственная проверка.

Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга

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