Экономика

РБКРБКМикрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

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Почему микрофинансисты расчищают портфели В апреле — мае группа компаний Eqvanta (бренды "Быстроденьги" и "Турбозайм") продала чуть менее 40% портфеля просроченных кредитов, рассказал директор по управлению высокорисковыми активами группы Андрей Заводсков.
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Банк России: МФО чаще передают проблемные долги коллекторам

Экономика сегодня04:00

Микрофинансовые компании начали чаще перепродавать просроченные займы коллекторам

Авторадио03:05

В мае увеличилась передача просроченных кредитов коллекторам

ИА Красная Весна03:00

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

РБК02:00
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия

ЧП в Норильске: ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

Источник в оперативных службах сообщил, что во взятых из загрязненных разлившимся топливом водоемов в Норильске пробах воды предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена в 200 раз.
Вести.Ru 01:46
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Армия и оружие

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русском вчера в 22:41
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Здоровье

В Пермском крае выявили 56 случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:49
Общество

Спрогнозирована дата открытия Крыма для туристов

В Крыму назвали предварительную дату открытия курортов для туристов из регионов России.
Lenta.ru вчера в 10:54
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Общество

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Гейтс заявил, что никогда не занимался разработкой микрочипов.
Замана вчера в 01:25
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Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Здоровье

Еще 196 заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:14
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
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Происшествия

В Башкирии пропал шестилетний мальчик

ТАСС 03:47
Общество

Число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 458 689

За сутки скончались 197 человек с COVID-19, за всё время — 5 725.
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
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Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
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Религия

Приближается День Святой Троицы

В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
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Происшествия

Лжехирург Алена Верди впала в кому

Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ.
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
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Политика

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
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Музыка

Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым

Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
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Происшествия

Названа возможная причина гибели детей и их отца в Иркутской области

Следственный комитет обнародовал кадры с места серьезного пожара в Иркутской области, унесшего пять человеческих жизней.
Вести.Ru 04:22
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Политика

США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты

США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания.
РИА Новости вчера в 16:25
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Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.
ТАСС вчера в 20:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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