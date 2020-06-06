Экономика

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Почему микрофинансисты расчищают портфели В апреле — мае группа компаний Eqvanta (бренды "Быстроденьги" и "Турбозайм") продала чуть менее 40% портфеля просроченных кредитов, рассказал директор по управлению высокорисковыми активами группы Андрей Заводсков.
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В мае увеличилась передача просроченных кредитов коллекторам

ИА Красная Весна03:00

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

РБК02:00

Доля просроченных более 90 дней розничных кредитов в апреле увеличилась до 4,8% - ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 12:14
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REGNUM вчера в 07:25
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В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости

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Где в России отечественные автомобили больше всего любят

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Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

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Газета.Ru 02:42
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Физики представили разработанный ими датчик, способный взвесить пушинку.
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