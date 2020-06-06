Экономика
РБКМикрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам
Почему микрофинансисты расчищают портфели В апреле — мае группа компаний Eqvanta (бренды "Быстроденьги" и "Турбозайм") продала чуть менее 40% портфеля просроченных кредитов, рассказал директор по управлению высокорисковыми активами группы Андрей Заводсков.
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Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ сообщил, что Киев готовит наступление в Донбассе
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года
Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 450 тыс. человек
За последние сутки в России выявили 8 тыс. 855 случаев коронавируса, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Росбалт 03:43
Политика
Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство .
Znak.com 04 июня в 09:36
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество
В России выявили 8 855 новых случаев коронавируса
Ещё 8 855 человек в России заразились коронавирусом за последние сутки; в стационарах скончались 197 пациентов.
Сиб.фм 03:47
Наука
Способность различать мажорные и минорные гаммы обусловлена генетикой
ИА Красная Весна вчера в 06:35
Общество
Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
МордовМедиа 04 июня в 11:36
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
EA Play и летний фестиваль в Steam также отложили
Беспорядки в США и Европе продолжают становиться причиной новых переносов: на этот раз EA отложила конференцию EA Play, а Valve — летний фестиваль в Steam.
Игромания.ру вчера в 17:36
Здоровье
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 000 человек. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 июня в 07:01
Общество
Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество
В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Депутаты фракции ЛДПР предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года.
Солидарность вчера в 10:19
Энергетика
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
Космос
Приближающийся к Земле астероид не представляет опасности
"По имеющимся сведениям, минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу Землю и астероид 163348 (2002 NN4), составит 5,09 млн км", – отметили в госкорпорации.
ТАСС вчера в 09:04
Общество
Загрязнение вод в Норильске превысило норму в 200 раз
Всего было отобрано восемь проб забора воды.
News.ru 02:12
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
Политика
Путин поручил геномным центрам разрабатывать вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству обновить программы развития геномных центров страны.
Lenta.ru 03:29
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Футбол
В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал
Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
Чемпионат вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Игры
«Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК
Live24 вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью
17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.
Bimru.ru вчера в 07:20
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растет с каждым днем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 17:16
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру
Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 06:54