Согласно действующему законодательству РФ, частным микрофинансовым организациям запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Такое ограничение было введено осенью 2019 года с целью не допустить мошенничества с жильем при осуществлении микрофинансовой деятельности.

РИА Новости 00:11