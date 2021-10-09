СРО предлагает внести изменения в действующее регулирование и разрешить хотя бы микрофинансовым компаниям, чей капитал составляет не менее 70 миллионов рублей, выдавать микрозаймы под любые залоги, в том числе недвижимость.
Согласно действующему законодательству РФ, частным микрофинансовым организациям запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Такое ограничение было введено осенью 2019 года с целью не допустить мошенничества с жильем при осуществлении микрофинансовой деятельности.
Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, то Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов, сообщает газета Daily Mail.
Корпорация "Газпром" в следующем году может направить на индексацию зарплат своим сотрудникам 62,8 млрд руб. Повышение составит 7,5% и превысит уровень инфляции, сообщает РБК со ссылкой на документ компании.
Модернизация Москвичей моделей 407 и 403, а потом 408 и 412 была, правда, нехитрой и сводилась, в основном, к установке дополнительных хромированных декоративных деталей, иных колпаков колес и местных шильдиков Scaldia de luxe.