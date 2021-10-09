Будьте в Плюсе

Микрофинансовые организации предложили выдавать займы под залог недвижимости

Микрофинансовые организации (МФО) предложили разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдавать микрозаймы под залог недвижимости.
Комсомольская правда
Согласно действующему законодательству РФ, частным микрофинансовым организациям запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.
РИА Новости
СРО предлагает внести изменения в действующее регулирование и разрешить хотя бы микрофинансовым компаниям, чей капитал составляет не менее 70 миллионов рублей, выдавать микрозаймы под любые залоги, в том числе недвижимость.
РИА Новости
В ЦБ сообщили агентству, что пока не получали такого предложения от саморегулируемой организации.
РИА Новости

С чего всё началось

Микрофинансовые организации предложили выдавать займы под залог недвижимости
Согласно действующему законодательству РФ, частным микрофинансовым организациям запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Такое ограничение было введено осенью 2019 года с целью не допустить мошенничества с жильем при осуществлении микрофинансовой деятельности.
РИА Новости00:11

Подробнее о событии

Микрофинансовые организации предложили разрешить выдавать займы под залог недвижимости
Комсомольская правда02:04
Экономист Хазин выступил против выдачи займов под залог недвижимости МФО
Говорит Москва05:20
Микрозаймы в России собираются выдавать под залог недвижимости
URA.Ru02:35
Экономист Хазин о займах под залог недвижимости: россияне «сядут на кредитный крючок»
Lenta.ru06:40
СРО: микрофинансовым организациям нужно разрешить выдавать займы под залог недвижимости
Телеканал 360°01:48
В России предложили предоставлять микрозаймы под залог недвижимости
Национальная служба новостей00:52
Микрофинансовые организации предложили выдавать займы под залог недвижимости
РИА Новости00:11

Интересное

Экс-глава охраны Гани пообещал предъявить доказательства его бегства с миллионами долларов

Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, то Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов, сообщает газета Daily Mail.
РИА Новости07:57

«Газпром» может потратить на индексацию зарплат более 60 млрд рублей

Корпорация "Газпром" в следующем году может направить на индексацию зарплат своим сотрудникам 62,8 млрд руб. Повышение составит 7,5% и превысит уровень инфляции, сообщает РБК со ссылкой на документ компании.
Ведомости06:59

10 редких Москвичей: их нам не показывали!

Модернизация Москвичей моделей 407 и 403, а потом 408 и 412 была, правда, нехитрой и сводилась, в основном, к установке дополнительных хромированных декоративных деталей, иных колпаков колес и местных шильдиков Scaldia de luxe.
За рулем03:00