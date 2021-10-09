СРО предлагает внести изменения в действующее регулирование и разрешить хотя бы микрофинансовым компаниям, чей капитал составляет не менее 70 миллионов рублей, выдавать микрозаймы под любые залоги, в том числе недвижимость.
Микрофинансовые организации (МФО) предлагают разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдачу займов под залог недвижимости, следует из стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации (СРО) "МиР" на 2021-2024 годы.
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием принял решение оставить свой пост.
Премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент Чехии, состоявшихся в пятницу и субботу, его движение набрало 27,1%, на 0,6% меньше, чем победитель выборов – коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений.
Вакцинированные от коронавируса пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, а по каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" врач и телеведущий Александр Мясников.