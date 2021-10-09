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Микрофинансовые организации предложили выдавать займы под залог недвижимости

Микрофинансовые организации (МФО) собираются разрешить компаниям своей сферы выдавать займы под залог недвижимости.
Ведомости
Согласно действующему законодательству РФ, частным микрофинансовым организациям запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.
РИА Новости
СРО предлагает внести изменения в действующее регулирование и разрешить хотя бы микрофинансовым компаниям, чей капитал составляет не менее 70 миллионов рублей, выдавать микрозаймы под любые залоги, в том числе недвижимость.
РИА Новости
В ЦБ сообщили агентству, что пока не получали такого предложения от саморегулируемой организации.
РИА Новости

С чего всё началось

Микрофинансовые организации предложили выдавать займы под залог недвижимости
Микрофинансовые организации (МФО) предлагают разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдачу займов под залог недвижимости, следует из стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации (СРО) "МиР" на 2021-2024 годы.
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