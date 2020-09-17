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Ведомости
Ведомости

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодежи

«Сокращение аппетита к риску в банковском сегменте привело к росту доли молодых заемщиков в МФИ», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что молодым людям сложнее получить кредит в банке, так как у них не всегда есть информативная кредитная история и стабильный доход.В источнике
С чего всё началось
РБК

Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние

На фоне кризиса и пандемии микрофинансовые организации (МФО) активизировали выдачу займов молодым клиентам. В августе почти треть новых микрозаймов (31,4%) были оформлены людям младше 30 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.
РБК01:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Насмотрелись соцсетей и хотят красивой жизни: зачем молодежь с головой лезет в микрокредиты

Комсомольская правда06:18
Ведомости

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодежи

Ведомости06:14
РБК

Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние

РБК01:00
Телеканал 360°

Российская молодежь стала основным клиентом МФО

Телеканал 360°02:52
Авторадио

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам

Авторадио01:37
ФедералПресс

В микрофинансовые организации стало обращаться больше молодежи

ФедералПресс01:35
Lenta.ru

Молодые люди в России бросились брать микрозаймы

Lenta.ru05:49

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ru03:57
2,8K

Задержан экс-президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов

Москва, 17 сентября 2020, 11:23 — REGNUM Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, возглавляющий Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, задержан правоохранительными органами.
REGNUM04:23
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
2,9K

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газетавчера в 08:49
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NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.com14 сентября в 08:24
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
1,5K