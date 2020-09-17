Новые Известия 8

«Сокращение аппетита к риску в банковском сегменте привело к росту доли молодых заемщиков в МФИ», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что молодым людям сложнее получить кредит в банке, так как у них не всегда есть информативная кредитная история и стабильный доход.