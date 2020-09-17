Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодежи
«Сокращение аппетита к риску в банковском сегменте привело к росту доли молодых заемщиков в МФИ», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что молодым людям сложнее получить кредит в банке, так как у них не всегда есть информативная кредитная история и стабильный доход.В источнике
С чего всё началось
Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние
На фоне кризиса и пандемии микрофинансовые организации (МФО) активизировали выдачу займов молодым клиентам. В августе почти треть новых микрозаймов (31,4%) были оформлены людям младше 30 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.
РБК01:00
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