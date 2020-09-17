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Ведомости
Ведомости

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодежи

«Сокращение аппетита к риску в банковском сегменте привело к росту доли молодых заемщиков в МФИ», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что молодым людям сложнее получить кредит в банке, так как у них не всегда есть информативная кредитная история и стабильный доход.В источнике
С чего всё началось
РБК

Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние

Доля молодых заемщиков растет почти непрерывно как минимум с августа прошлого года. Начиная с кризисного апреля она стала самой значительной в структуре выдач — до этого МФО оформляли больше кредитов клиентам 30–39 лет.
РБК01:00
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Авторадио

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам

Авторадио01:37
Ведомости

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодежи

Ведомости06:14
Lenta.ru

Молодые люди в России бросились брать микрозаймы

Lenta.ru05:49
Телеканал 360°

Российская молодежь стала основным клиентом МФО

Телеканал 360°02:52
Комсомольская правда

Насмотрелись соцсетей и хотят красивой жизни: зачем молодежь с головой лезет в микрокредиты

Комсомольская правда06:18
ФедералПресс

В микрофинансовые организации стало обращаться больше молодежи

ФедералПресс01:35
РБК

Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние

РБК01:00

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ru03:57
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача Польше российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году является невозможной.
RT на русском07:23
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
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«Важные истории»: Навального разрабатывали несколько подразделений ФСБ, специализирующиеся на репрессиях

По данным издания, позже к разработке Навального подключилось еще одно подразделение ФСБ — управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ), входящее в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
Дождь05:16
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