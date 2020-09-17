«Сокращение аппетита к риску в банковском сегменте привело к росту доли молодых заемщиков в МФИ», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что молодым людям сложнее получить кредит в банке, так как у них не всегда есть информативная кредитная история и стабильный доход.

Экономика Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах России в ближайшие три года (с 2021 по 2023 г.г.) планирует выделить более 9,5 трлн руб. на обеспечение национальной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета. 18

Общество Минобрнауки изменило порядок приема в вузы Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства. 11

Общество Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске. 3,7K

Общество Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году Опытно-конструкторские работы по созданию новой версии самолета SSJ 100 (модификация SSJ New) планируется завершить в 2023 году, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова. 324

Экономика Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. 974

Футбол Агент: Кузяев не смог перейти в «Алавес» и «Ренн» из-за денег Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев имел реальные шансы перейти в испанский "Алавес" или французский "Ренн", но в обоих случаях трансферу помешали финансовые вопросы.

Общество В США ураган «Салли» стал тропическим штормом Шторм находится в 85 км от города Пенсакола в штате Флорида, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами в США.

Армия и оружие США поменяли тактику противостояния российским военным в Сирии Американская армия сменила тактику в противостоянии с российскими военными в Сирии и снова совершила провокацию в провинции Эль-Хасака, пишет издание "Русская весна". 49

Политика МИД РФ выступил против заявления ПАСЕ по Белоруссии Напомним, ранее комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выступил с заявлением о ситуации в Белоруссии и в нем отказался признать результаты президентских выборов в республике, а также высказался в пользу их повторного проведения с участием «международных наблюдателей». 16

Авто Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault Одной из моделей группы Renault, производство которой локализуют на Запорожском автомобилестроительном заводе (ЗАЗ), стал купе-кроссовер Renault Arkana. 21