Экономика

ВедомостиВедомостиМикрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодежи

«Сокращение аппетита к риску в банковском сегменте привело к росту доли молодых заемщиков в МФИ», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что молодым людям сложнее получить кредит в банке, так как у них не всегда есть информативная кредитная история и стабильный доход.
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