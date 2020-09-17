Экономика
ВедомостиМикрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодежи
«Сокращение аппетита к риску в банковском сегменте привело к росту доли молодых заемщиков в МФИ», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что молодым людям сложнее получить кредит в банке, так как у них не всегда есть информативная кредитная история и стабильный доход.
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Насмотрелись соцсетей и хотят красивой жизни: зачем молодежь с головой лезет в микрокредиты
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