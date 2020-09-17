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Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам

На фоне кризиса и пандемии микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам. В августе почти треть новых микрокредитов были оформлены людям младше 30 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй, передает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние

На фоне кризиса и пандемии микрофинансовые организации (МФО) активизировали выдачу займов молодым клиентам. В августе почти треть новых микрозаймов (31,4%) были оформлены людям младше 30 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.
РБК01:00
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Новые Известия

Молодежь стала самым частым клиентом микрофинансистов

Новые Известия05:09
Компания

Названы основные клиенты микрофинансовых организаций

Компания05:01
РБК

Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние

РБК01:00
Телеканал 360°

Российская молодежь стала основным клиентом МФО

Телеканал 360°02:52
Авторадио

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам

Авторадио01:37
ФедералПресс

В микрофинансовые организации стало обращаться больше молодежи

ФедералПресс01:35
Четвертая Власть

Российская молодежь чаще других берет микрозаймы под большие проценты

Четвертая Власть03:27

Медиков накажут за лечение холодной водой пациента с ожогами 70% тела

Комитет здравоохранения Курской области выявил нарушения при лечении пациента, госпитализированного в Суджанскую районную больницу с ожогами 70% поверхности тела, сообщила пресс-служба администрации области.
Интерфакс03:14
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Москва, 16 сентября 2020, 19:17 — REGNUM Министерство обороны РФ предлагает внести поправку в закон о применении оружия к нарушителям госграницы, позволяющую применять против них боевую авиацию.
REGNUMвчера в 12:17
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
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Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Где могут прекратить работу мусорные операторы Приостановить работы могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской (" Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской (" Спецсервис" и Центр коммунального сервиса) областях и по одному в Башкирии и Чувашии — "Экология Т" и "МВК Экоцентр", говорится в материалах РЭО.
РБК05:00