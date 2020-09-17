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Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам

На фоне кризиса и пандемии микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам. В августе почти треть новых микрокредитов были оформлены людям младше 30 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй, передает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние

На фоне кризиса и пандемии микрофинансовые организации (МФО) активизировали выдачу займов молодым клиентам. В августе почти треть новых микрозаймов (31,4%) были оформлены людям младше 30 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.
РБК01:00
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ФедералПресс

В микрофинансовые организации стало обращаться больше молодежи

ФедералПресс01:35
Телеканал 360°

Российская молодежь стала основным клиентом МФО

Телеканал 360°02:52
Авторадио

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам

Авторадио01:37
Четвертая Власть

Российская молодежь чаще других берет микрозаймы под большие проценты

Четвертая Власть03:27
РБК

Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние

РБК01:00

Вудворд рассказал об интересном диалоге Путина и главы Госдепа США

Ранее глава военной разведки Соединенного Королевства Джим Хокенхалл заявил, что Россия ведет разработки реактивного снаряда с ядерным двигателем, который способен на протяжении нескольких лет летать в атмосфере и атаковать в самый неожиданный момент, пишет RT.
Экономика сегодня03:11
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Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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РИА Новости03:07
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Газета.Ru02:22
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