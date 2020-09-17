Четвертая Власть 4

На фоне кризиса и пандемии микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам. В августе почти треть новых микрокредитов были оформлены людям младше 30 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй, передает РБК.