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Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам

На фоне кризиса и пандемии микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам. В августе почти треть новых микрокредитов были оформлены людям младше 30 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй, передает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние

На фоне кризиса и пандемии микрофинансовые организации (МФО) активизировали выдачу займов молодым клиентам. В августе почти треть новых микрозаймов (31,4%) были оформлены людям младше 30 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.
РБК01:00
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Четвертая Власть

Российская молодежь чаще других берет микрозаймы под большие проценты

Четвертая Власть03:27
Телеканал 360°

Российская молодежь стала основным клиентом МФО

Телеканал 360°02:52
Авторадио

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам

Авторадио01:37
ФедералПресс

В микрофинансовые организации стало обращаться больше молодежи

ФедералПресс01:35
РБК

Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние

РБК01:00

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
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Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости03:29
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Представлен компактный камерофон Sony Xperia 5 II с IP68 и экраном 120 Гц

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iXBT.com03:36

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Ведомостивчера в 07:26
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Ушедшая с почестями в отставку алтайская чиновница попала под следствие

Следственный комитет РФ Sledcom.ru Как уже сообщало ИА REGNUM, о кадровых изменениях в правительстве Алтайского края стало известно 21 августа 2020 г.: тогда чиновники пояснили уход Ирины Долговой личными обстоятельствами.
REGNUM02:56
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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