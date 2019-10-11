Политика

ТК ЗвездаТК Звезда«Миль» и «Камов» объединятся в Национальный центр вертолетостроения

Два конструкторских бюро, «Миль» и «Камов», объединятся, чтобы вместе образовать Национальный центр вертолетостроения. Это станет первым этапом масштабного слияния, который должен завершиться в середине 2020 года.
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«Вертолеты России» объединят два своих конструкторских бюро в центр вертолетостроения

Коммерсантъвчера в 22:46

КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году

RT на русскомвчера в 18:23

Двух крупнейших разработчиков вертолетов в России объединят в единый Национальный центр

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ОКБ «Миля» и «Камова» объединят к 2022 году

Московский Комсомолецвчера в 18:50

«Вертолеты России» объединят легендарные конструкторские бюро Миля и Камова

Ведомостивчера в 18:38

«Вертолеты России» объединят КБ Миля и Камова в центр вертолетостроения

РИА Новостивчера в 20:37

КБ Миля и Камова объединят в Национальный центр вертолетостроения к 2022 году

ТАССвчера в 18:01
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Происшествия

В Саратов направлены криминалисты для расследования убийства девочки

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата СК для помощи в расследовании убийства девятилетней девочки.
RT на русском 01:32
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:36
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RT на русском 09 октября в 17:04
Здоровье

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Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru вчера в 09:30
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из проекта поправок, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Футбол

Сборная России в четверг не сможет выйти в финальную часть Евро-2020

Футболисты сборной Кипра переиграли команду Казахстана в выездной встрече отборочного цикла чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Этот результат не позволит россиянам в четверг квалифицироваться в финальную часть турнира, даже в случае виктории над шотландцами.
ProstoProSport вчера в 12:54
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил открыть границы для беженцев

Эрдоган напомнил, что Турция уже приняла более 3,5 млн сирийских беженцев. Сейчас ей угрожают атаки террористов.
ГЛАС.RU вчера в 08:28
Футбол

Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru вчера в 11:37
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Шоу-бизнес

Скончалась вдова актера Анатолия Папанова

Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
Мойка78 вчера в 05:05
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Происшествия

В Саратове продолжаются поиски Лизы Киселевой

В Саратове продолжаются поиски пропавшей 9-летней девочки.
ГТРК Саратов вчера в 04:35
Футбол

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39
Экономика

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Хоккей

Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»

«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:50
Происшествия

Пять граждан Белоруссии погибли при ДТП в Калужской области

Газета.Ru 01:34
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Культура

Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН

Discover24 09 октября в 05:57
Футбол

Гвардиола назвал «новым волшебником» 19-летнего хавбека «Ман Сити»

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
Газета.Ru вчера в 08:49
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

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Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

UfacityNews.ru 09 октября в 07:49
Футбол

Станислав Черчесов: Нужно было больше рисковать в матче с Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против команды Шотландии (4:0).
Gazeta.SPb вчера в 20:28
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