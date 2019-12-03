Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Милан»: «Не ведём переговоры с Ибрагимовичем»

Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара опроверг слухи о том, что клуб близок к подписанию шведского форварда Златана Ибрагимовича.
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СМИ: Ибрагимович вернётся в «Милан»

Чемпионат01:51

Источник: Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»

Спорт-Экспресс03:34

Райола отказался комментировать возможной переход Ибрагимовича в «Милан»

Soccer.ruвчера в 16:28

Спортдиректор «Милана» о переговорах со Златаном: «Нет никакого развития»

Sports.ru01 декабря в 12:30

Ибрагимович вернется в «Милан», сообщает The Telegraph

Газета.Ru03:15

«Милан» планирует объявить о заключении контракта с Ибрагимовичем 15 декабря

Матч ТВ01 декабря в 06:53

«Милан» планирует объявить о контракте с Ибрагимовичем 15 декабря

Metaratings01 декабря в 06:18
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Компания СТС запустила «смешанный» сериал «Кухня. Война за отель»

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СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
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Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска

Вести.Ru 02:52
Футбол

Ван Дейк ответил сравнившему его с Роналду журналисту

Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, занявший второе место в голосовании за "Золотой мяч" в 2019 году, ответил британскому жуорналисту Пирсу Моргану.
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Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН

АМИТЕЛ 29 ноября в 21:33
Финансы

В понедельник рубль подешевел к доллару и евро

В понедельник, 2 декабря, курс рубля на торгах Московской биржи по состоянию на 19:00 мск умеренно снизился по отношению к доллару и евро.
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Политика

Новак оценил возможность встречи с Украиной и ЕК по газу 5 декабря

Министр энергетики Александр Новак заявил, что проведение трёхсторонней встречи России, Украины и ЕК по газу возможно 5 декабря.
RT на русском 03:02
Фигурное катание

Авербух назвал фаворитов финала Гран-при по фигурному катанию

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о фаворитах финала Гран-при среди женщин, передает teamrussia.pro.
Газета.Ru вчера в 16:18
Происшествия

Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова, которого обвиняют в применении насилия к силовику в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:13
Происшествия

В Петербурге школьница выжила после падения с 14-го этажа

В Калининском районе Санкт-Петербурга 14-летняя школьница при невыясненных обстоятельствах упала с высоты 14-го этажа на припаркованный автомобиль и осталась жива, получив многочисленные травмы.
REGNUM 03:12
Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Российская газета 02:44
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 19:48
Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Политика

Путин подписал закон об иностранных агентах

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.
Кривое-зеркало.ру 00:19
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии Заворотнюк

Друзья и родственники семьи Петра Чернышева и российской звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк сообщили о нынешнем состоянии артистки, по-прежнему находящейся в специализированном реабилитационном центре.
Evo-rus.com вчера в 09:18
Политика

ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»

ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
РИА Новости вчера в 16:29
Политика

Эстония назвала главную угрозу безопасности

1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главным противником Североатлантического альянса является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм.
Lenta.ru 03:47
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Экономика

Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
REGNUM 01:38
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Говорит Москва вчера в 09:57
Экономика

В России выросла средняя цена лекарств в 2019 году

В октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Газета.Ru 00:27
Политика

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
РИА Новости 02:46
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов

По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам.
REGNUM 02:28
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Кино

В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Россия – Культура 01 декабря в 12:15
Футбол

На игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге раскупили 70% билетов

ProstoProSport 04:04
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке

Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:15
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс вчера в 05:21
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