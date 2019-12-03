Футбол
Soccer.ru«Милан»: «Не ведём переговоры с Ибрагимовичем»
Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара опроверг слухи о том, что клуб близок к подписанию шведского форварда Златана Ибрагимовича.
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Спортдиректор «Милана» о переговорах со Златаном: «Нет никакого развития»
Sports.ru01 декабря в 12:30
«Милан» планирует объявить о заключении контракта с Ибрагимовичем 15 декабря
Матч ТВ01 декабря в 06:53
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Футбол
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В Калининском районе Санкт-Петербурга 14-летняя школьница при невыясненных обстоятельствах упала с высоты 14-го этажа на припаркованный автомобиль и осталась жива, получив многочисленные травмы.
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ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Политика
Эстония назвала главную угрозу безопасности
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Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
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В октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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«Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов
По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам.
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
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На игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге раскупили 70% билетов
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
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