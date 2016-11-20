Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМилан — Интер 0:2

Милан — Интер
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Андреа Конти
48′
49′
Марцело Брозович
Хакан Чалханоглу
Лукас Пакета
64′
71′
Стефано Сенси
Матиас Весино
Рикардо Родригес
Тео Эрнандес
72′
76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
78′
Ромелу Лукаку
82′
Николо Барелла
Антонио Кандрева
82′
Данило Д′Амброзио
Рафаэл Леау
Анте Ребич
83′
Анте Ребич
88′
"Интер" победил "Милан" в матче 4-го тура чемпионата Италии — 2:0. Счет открыл хавбек Марсело Брозович, второй мяч провел Ромелу Лукаку. Бельгиец перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Такому «Интеру» «Милан» не соперник. У Конте четыре победы из четырех возможных

Спорт-Экспрессвчера в 17:30

«Милан» не может обыграть «Интер» в Серии А 7 матчей подряд. Такого не случалось 20 лет

Sport24.ru02:38

Итальянское дерби «Милан» – «Интер» – 0:2, Серия А, голы: Брозович, Лукаку

Чемпионат02:35

«Милан» 7 матчей не выигрывает у «Интера» в Серии А. Это самая длинная серия за 20 лет

Sports.ruвчера в 17:10

Неудачи «Милана» в дерби с «Интером»

Все про Спорт ру03:02

Миланское дерби — центральная игра выходных. Сталкиваются две новых системы

Матч ТВвчера в 10:42

Эксперты верят в победу «Интера» в «Миланском дерби»

ODDS.ru20 сентября в 00:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Общество

В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов

РБК вчера в 00:27
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Кино

В Петербурге в прокат выходит драма «К звездам» с Брэдом Питтом

В Петербурге в прокат выходит фантастическая драма режиссера Джеймса Грэя «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли.
Петербургский дневник 20 сентября в 00:22
Политика

Верховная рада поддержала «тотальный контроль за кошельками украинцев»

По сути, за кошельками украинцев теперь установят тотальный контроль, сообщала газета «Вести» перед голосованием за законопроект, анализируя документ.
REGNUM 20 сентября в 07:38
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах

Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:37
Политика

В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru 20 сентября в 15:23
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Газета.Ru 03:49
Происшествия

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

РИА Новости вчера в 14:23
Религия

Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Политика

Порошенко отказался садиться в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Армия и оружие

Шойгу назвал главную угрозу для России

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал про главную угрозу для России. Об этом сообщает издание "Московский Комсомолец".
Газета.Ru 03:13
Интернет

Google добавил четыре новые функции в Android TV

Google добавил четыре новые функции в «умные» телевизоры, работающие на базе ОС Android TV.
Актуальные Новости 04:04
Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей

Экономика сегодня вчера в 03:12
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество

Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

Коммерсантъ вчера в 17:59
Футбол

«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров

"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times.
Газета.Ru вчера в 02:10
Здоровье

5 вещей в доме, которые становятся причиной частых болезней

Источники заболеваний часто прячутся прямо в квартире.
Волгоградская правда вчера в 15:06
Шоу-бизнес

Назван размер пенсий российских артистов

Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».
Известия вчера в 17:17
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в откровенной фотосессии, вызвав восторг своей аудитории.
ИнфоСМИ вчера в 12:24
Общество

Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе

Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие

Запоздалая претензия. Как НАТО обвинил Россию в нарушении несуществующего договора

Обвинение НАТО В НАТО заявили, что Россия продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет РИА Новости.
BaltNews.ee вчера в 06:00
Здоровье

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru вчера в 22:17
Общество

Дженнифер Лопес вышла на подиум в «голом» платье Versace

Наряд певицы был выбран не случайно. В подобном платье Дженнифер уже выходила в свет в 2000 году, когда участвовала в церемонии «Грэмми».
StarHit.ru вчера в 20:00
Футбол

Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru вчера в 14:14
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
Происшествия

Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен

По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.
ТАСС 00:48
Единоборства

В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками.
Российская газета 00:51
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное