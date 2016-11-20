"Интер" победил "Милан" в матче 4-го тура чемпионата Италии — 2:0. Счет открыл хавбек Марсело Брозович, второй мяч провел Ромелу Лукаку. Бельгиец перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» этим летом.

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