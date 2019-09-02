Футбол
LiveSport.ru«Милан» арендовал Ребича, «Айнтрахт» — Андре Силву
Полузащитник «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич продолжит карьеру в «Милане» на правах двухгодичной аренды. По информации СМИ, договоренность включает в себя опцию выкупа хорватского легионера за 25-30 млн. евро.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:25, Вашингтон
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