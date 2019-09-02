Полузащитник «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич продолжит карьеру в «Милане» на правах двухгодичной аренды. По информации СМИ, договоренность включает в себя опцию выкупа хорватского легионера за 25-30 млн. евро.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.

Общество В сети появилось видео урагана «Дориан» В интернете стали появляться видео, на которых запечатлены последствия урагана.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.

Финансы Курс евро обновил двухлетний минимум В понедельник вечером курс евро уменьшается по отношению к курсу доллара и достиг минимума с мая 2017 года.

Политика «Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.

Наука На Землю обрушилась мощная магнитная буря Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Футбол Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться Нынешним летом Комличенко вел переговоры с "Локомотивом", но переход сорвался. Стороны не смогли договориться о деталях личного контракта.

Происшествия В Москве задержан журналист Илья Азар Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

Футбол «ПСЖ» предложили арендовать Икарди Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, миланский клуб предложил «ПСЖ» арендовать аргентинца.

Игры Эротический боевик Subverse передумали выпускать в ранний доступ В ходе кампании на Kickstarter создатели эротической научно-фантастической игры Subverse обещали ранний доступ к боевику всем вкладчикам.

Политика Главный московский единоросс подал иск к ФБК и Навальному Глава московского отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, а также муниципальному депутату Константину Янкаускасу.

Общество 15 тыс. немцев готовятся к эвакуации после обнаружения огромной бомбы Около 15 тыс. немцев готовятся покинуть свои дома после сообщения об обнаружении 500-килограммовой авиабомбы в районе городского зоопарка Ганновера.

Политика Что Владимир Зеленский поручил сделать за год Как обеспечить экономический рост Новый кабинет министров Украины запланировал обеспечить рост экономики на 40% за пять лет, пока Зеленский будет у власти.

Общество В школе Краснодара, где 24 первых класса, провели четыре линейки В школе Краснодара, где сформировали целых 24 первых класса, в понедельник, 2 сентября, провели сразу четыре линейки.

Хоккей «Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.

Шоу-бизнес Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.