Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Милан» арендовал Ребича, «Айнтрахт» — Андре Силву

Полузащитник «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич продолжит карьеру в «Милане» на правах двухгодичной аренды. По информации СМИ, договоренность включает в себя опцию выкупа хорватского легионера за 25-30 млн. евро.
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«Милан» и «Айнтрахт» обменялись игроками

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