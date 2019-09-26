Футбол
Чемпионат«Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона
«Интер» в своём официальном «твиттере» представил два проекта нового стадиона, разработанных совместно с «Миланом». Как сообщалось, вместимость новой арены составит 60 тыс. Нерадзурри и россонери продолжат выступать на одном стадионе.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Политика
В Кремле ответили на готовность Минска ввести миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал готовность Белоруссии принять участие в урегулирование ситуации на Донбассе.
Вести Крым 07:16
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Политика
Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на Генассамблею ООН с «пропагандистской мишурой» для отвлечения внимания от актуальных проблем.
Мойка78 вчера в 22:09
Происшествия
Генерал МВД Мельников подозревается в вымогательстве 100 млн рублей
Первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны порядка МВД, генерал-майора Александра Мельникова, обвиняют в попытке мошенничества, а именно в вымогательстве у московского предпринимателя сто миллионов рублей за закрытие уголовного производства, возбужденного в отношении бизнесмена еще в 2015 году.
RuNews24.ru 03:04
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Общество
Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
РИА Новости 10:01
Общество
В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы
Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.
Lenta.ru 09:11
Шоу-бизнес
Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня вчера в 05:56
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Умерла девочка из Перми, которую пыталась спасти Жанна Фриске
Певица Жанна Фриске в 2015 году перечислила деньги на лечение Наташе из Перми. Девочке диагностировали рак мозга.
Народные новости 07:02
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Происшествия
Следствие выдвинуло версии аварийной посадки Boeing в Барнауле
Следственный комитет назвал основные версии жесткой посадки Boeing-767 в Барнауле 25 сентября.
Уралинформбюро 08:04
Наука
Обнаружены микробы возрастом 3,7 миллиарда лет
Машины и Механизмы 09:58
Происшествия
МВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата
Восемь человек задержаны за организацию и совершение убийства депутата и его семьи в Раменском районе Москвы в 2012 году.
Газета.Ru 06:34
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Армия и оружие
США запустили имитатор российской системы «Калибр»
В США военные запустили имитатор российской ракеты «Калибр».
Актуальные Новости 10:32
Путешествия
Минкульт отказался ограничивать китайских туристов в «Царском селе»
Телеканал 360° 24 сентября в 21:47
Футбол
В борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги
Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались.
Эхо Москвы 03:05
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), был избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города.
РБК 10:42