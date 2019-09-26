Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона

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«Интер» в своём официальном «твиттере» представил два проекта нового стадиона, разработанных совместно с «Миланом». Как сообщалось, вместимость новой арены составит 60 тыс. Нерадзурри и россонери продолжат выступать на одном стадионе.
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«Милан» и «Интер» представили два проекта нового домашнего стадиона

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