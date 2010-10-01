«Интер» в своём официальном «твиттере» представил два проекта нового стадиона, разработанных совместно с «Миланом». Как сообщалось, вместимость новой арены составит 60 тыс. Нерадзурри и россонери продолжат выступать на одном стадионе.

«Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона

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