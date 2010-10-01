Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете

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Полузащитник «Шахтера» Тете стал трансферной целью «Милана», сообщает Globo Esporte. По информации источника, клубы уже начали переговоры о возможной сделке, сумма которой может превысить 30 миллионов евро.
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«Милан» интересуется хавбеком «Шахтера» Тете. Его оценивают дороже 30 млн евро

Sports.ru26 ноября в 12:26

«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете

Бомбардир.ру26 ноября в 01:19

«Милан» хочет усилиться полузащитником «Шахтёра»

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