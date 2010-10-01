Футбол
Бомбардир.ру«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете
Полузащитник «Шахтера» Тете стал трансферной целью «Милана», сообщает Globo Esporte. По информации источника, клубы уже начали переговоры о возможной сделке, сумма которой может превысить 30 миллионов евро.
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«Милан» интересуется хавбеком «Шахтера» Тете. Его оценивают дороже 30 млн евро
Sports.ru26 ноября в 12:26
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:47, Вашингтон
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В Сети опубликовано видео тренировки, после которой от сердечного приступа умер 35-летний китайский актер Годфри Гао.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Общество
Судно с радиоактивными отходами прибыло в залив Петербурга
Сухогруз «Михаил Дудин», перевозящий на борту радиоактивные отходы из Германии, прибыл в залив Санкт-Петербурга.
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НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса
НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
Шоу-бизнес
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Известно, что Меган Маркл и принц Гарри проведут рождественские каникулы в США.
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В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
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Рейтинг ФИФА: сборная России опустилась на 38 место
Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге национальных команд от ФИФА опустилась на одну позицию и теперь занимает 38 место.
Общество
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Политика
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Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
Армия и оружие
В Турции прокомментировали ситуацию с планом НАТО по защите Прибалтики
26 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России».
Общество
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.