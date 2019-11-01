Футбол
Soccer.ru«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду
Сообщается, что нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.
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Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Общество
По неподтвержденным данным скончался экономист Никита Исаев
По неподтвержденным данным директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Энергетика
Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Шоу-бизнес
Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской
Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Энергетика
«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Футбол
Агент Влашича: «Никола способен заинтересовать более крупные команды»
Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тони Мартич оценил вероятность перехода своего клиента в крупный европейский клуб.
Музыка
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская в 52 года выходит замуж
Поплавская призналась, что долго размышляла, прежде чем в 52 года согласиться вновь выйти замуж.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Политика
Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет «русского следа»
Ряд сил пытаются обвинить Москву в происходящем в Грузии политическом кризисе, но в этих событиях нет никакого российского интереса и нет "руки Москвы", заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Общество
Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость
Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Футбол
Арустамян: «„Локомотив“ хочет получить за Миранчуков по 40 миллионов»
За обоих по отдельности генеральный директор Локомотива рассчитывает получить по 40 миллионов евро.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в инстаграме совместное фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Общество
В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе
Российские парламентарии Павел Крашенинников и Тамара Плетнёва внесли в Государственную думу законопроект, который может ввести в Семейный кодекс понятие об общем имуществе супругов.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Происшествия
Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Происшествия
Большинство российских преступников оказались безработными
Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле в Петровском с украинской стороны
Украинские вооруженные силы открыли огонь по участку разведения сил в Петровском, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул около жилых домов под Рязанью
Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Спанч Боб: в бегах» с Киану Ривзом
В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Спанч Боб: в бегах».