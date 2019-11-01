Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду

Сообщается, что нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Милан» может отдать Пентека в аренду

Спорт-Экспресс04:42

«Милан» может зимой отдать Пёнтека в аренду. Игрока хочет вернуть «Дженоа»

Чемпионат05:18

«Милан» дал Пентеку месяц на повышение результативности

Матч ТВ05:42

«Милан» дал Пентеку месяц на повышение результативности

Sportbox.RU05:42

«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду

Soccer.ru05:40

«Милан» намерен отдать Пентека в аренду. Один из претендентов – «Дженоа»

Бомбардир.ру05:30

Пёнтек может вернуться в «Дженоа»

ГЛАС.RU05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Происшествия

На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко

РИА Новости 05:41
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости 08:27
Происшествия

В Киеве похитили главу Укрэксимбанка

В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
РИА Новости 08:42
Общество

По неподтвержденным данным скончался экономист Никита Исаев

По неподтвержденным данным директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался.
REGNUM 02:58
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Энергетика

Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
В городе R 05:24
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес

Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской

Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
АБН 00:22
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Энергетика

«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Экономика сегодня 14 ноября в 01:36
Футбол

Агент Влашича: «Никола способен заинтересовать более крупные команды»

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тони Мартич оценил вероятность перехода своего клиента в крупный европейский клуб.
Матч ТВ 07:13
Музыка

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
РИА Новости 06:59
Шоу-бизнес

Яна Поплавская в 52 года выходит замуж

Поплавская призналась, что долго размышляла, прежде чем в 52 года согласиться вновь выйти замуж.
Московский Комсомолец 14 ноября в 12:16
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Политика

Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет «русского следа»

Ряд сил пытаются обвинить Москву в происходящем в Грузии политическом кризисе, но в этих событиях нет никакого российского интереса и нет "руки Москвы", заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
РИА Новости 08:03
Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
РИА Новости 07:28
Общество

Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Lisa.ru 14 ноября в 23:30
Спорт

Миронова, Воронина и Резцова отобрались на стартовые этапы Кубка мира

Матч ТВ 04:45
Футбол

Арустамян: «„Локомотив“ хочет получить за Миранчуков по 40 миллионов»

За обоих по отдельности генеральный директор Локомотива рассчитывает получить по 40 миллионов евро.
Бомбардир.ру 04:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в инстаграме совместное фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой.
РИА Новости 06:04
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Общество

В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

Российские парламентарии Павел Крашенинников и Тамара Плетнёва внесли в Государственную думу законопроект, который может ввести в Семейный кодекс понятие об общем имуществе супругов.
RT на русском вчера в 05:49
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 14 ноября в 04:22
Происшествия

Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
Газета.Ru 03:20
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Большинство российских преступников оказались безработными

Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.
Известия 02:26
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле в Петровском с украинской стороны

Украинские вооруженные силы открыли огонь по участку разведения сил в Петровском, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.
Интерфакс 06:24
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул около жилых домов под Рязанью

Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:52
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Спанч Боб: в бегах» с Киану Ривзом

В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Спанч Боб: в бегах».
Культуромания 00:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кшиштоф Пёнтек
Польский футболист
Польский футболист, нападающий итальянского клуба «Милан» и сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дженоа
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя, в одноимённой провинции в регионе Лигурия. «Дженоа» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Генуэзцы доминировали в Италии во время проведения любительских чемпионатов, с 1898 по 1900 год «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное