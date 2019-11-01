Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Милан» может отдать Пентека в аренду

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может сменить команду. Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство «Милана» рассматривает возможность отдать поляка в аренду, если он не станет забивать в ближайших матчах. Пентек перешел в «Милан» из «Дженоа» за 35 миллионов евро.
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