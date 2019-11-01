Футбол
Спорт-Экспресс«Милан» может отдать Пентека в аренду
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может сменить команду. Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство «Милана» рассматривает возможность отдать поляка в аренду, если он не станет забивать в ближайших матчах. Пентек перешел в «Милан» из «Дженоа» за 35 миллионов евро.
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Учёные заявили, что началась глобальная эпидемия суперинфекций
Учёные из США заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекций.
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Политика
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Энергетика
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Футбол
Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4
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Футбол
Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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США вводят санкции против главы МВД Кубы
Власти Соединенных Штатов вводят санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи.