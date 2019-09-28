Напомним, нынешним владельцем клуба является американский фонд Elliott Management Corporation. В 2018 году «Милан» перешёл в собственность компании после ухода из него китайского бизнесмена Ли Йонхона.

«Милан» может снова сменить владельца

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