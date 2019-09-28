Футбол
Чемпионат«Милан» может снова сменить владельца
Напомним, нынешним владельцем клуба является американский фонд Elliott Management Corporation. В 2018 году «Милан» перешёл в собственность компании после ухода из него китайского бизнесмена Ли Йонхона.
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Театры
Источник назвал причину смерти Марка Захарова
Известия 06:32
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
Подлодка ЧФ «Колпино» погрузилась на глубину более 240 метров
Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» осуществил глубоководное погружение на морском полигоне в акватории Чёрного моря, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.
RT на русском 25 сентября в 09:54
Общество
МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах
«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:16
Происшествия
Ученого Виктора Кудрявцева, обвиненного в госизмене, отпустили из СИЗО
75-летнего Кудрявцева отпустили из СИЗО по состоянию здоровья. Обвинения в госизмене с научного сотрудника не сняли.
Афиша Daily 05:31
Технологии
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 04:01
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Футбол
Сегодня «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом»
В субботу, 28 сентября, в Москве пройдет матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и столичным «Локомотивом».
Петербургский дневник 03:41
Здоровье
НТВ: Уникальный онкоцентр открылся в Ульяновской области
В Димитровграде заработал Центр медицинской радиологии. Его учредители уверяют, что аналогов в мире нет.
Ulpressa 04:12
Автоспорт
Квят пропустит квалификацию Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал 26 сентября в 08:22
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Здоровье
Депздрав рассказал москвичам о разнице между ОРВИ и гриппом
Специалиста столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, в чем разница между ОРВИ и гриппом.
Москва 24 вчера в 22:40
Футбол
Андерсон: «Почти все мои друзья детства скончались»
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Андерсон вспомнил о своем детстве и сэре Алексе Фергюсоне.
Спорт-Экспресс 05:48
Происшествия
СК проверит историю с изъятием детей у многодетной матери на Урале
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал региональному управлению по Челябинской области поручение проверить обстоятельства случая, получившего огласку в СМИ, когда у многодетной матери изъяли троих детей.
Российская газета 03:33
Наука
Ученые рассказали, как фаст-фуд влияет на память
Ученые нашли связь между потерей памяти и потреблением фаст-фуда.
Neva.Today вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе живой Заворотнюк
О здоровье актрисы молятся ее друзья и близкие. А на днях жизнерадостную Заворотнюк вспомнила и Анастасия Волочкова.
Телепрограмма вчера в 15:32
Хоккей
«Амур» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ
REGNUM 06:29
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Кино
Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби»
Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.
Kinonews.ru вчера в 17:31
Автоспорт
Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri
F1news.ru 03:14
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Авто
Кроссовер Geely SX11 Coolray впервые заметили в Минске
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE сфотографировали в Минске.
32CARS.ru 06:14
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Гаджеты
Обнаружен первый сломанный Samsung Galaxy Fold после апгрейда
Live24 вчера в 07:30
Армия и оружие
Появилось видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появились в Сети.
ФАН вчера в 02:08