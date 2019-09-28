«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica. Согласно информации источника, приобрести клуб намерен Бернар Арно — владелец компании LVMH.

«Милан» может снова сменить владельца

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