Футбол
Чемпионат«Милан» может снова сменить владельца
«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica. Согласно информации источника, приобрести клуб намерен Бернар Арно — владелец компании LVMH.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Известия вчера в 22:48
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
RT на русском 08:25
Футбол
«Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ
Сегодня, 28 сентября футболисты «Ростова» примут в родных стенах московское «Динамо». Встреча 11-го тура РПЛ стартует в 16.30 мск.
ProstoProSport 08:21
Автоспорт
Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российская газета 07:55
Наука
Комплексные исследования. Российские ученые узнают численность дельфинов
Аргументы и Факты 25 сентября в 11:01
Футбол
Жардим: «Головин лучше обостряет игру, чем Фабрегас»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказал мнение об игре своего подопечного - российского полузащитника Александра Головина.
Евро-футбол.ру 06:41
Общество
Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов
Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.
Украина.ру вчера в 10:48
Армия и оружие
Украинские боевики за сутки 22 раза нарушили перемирие в ДНР
ИА Новороссия вчера в 03:20
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Наука
Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет
Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru вчера в 17:16
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Политика
Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:12
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Транспорт
Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть
По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.
ForPost 06:30
Шоу-бизнес
Звезде КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
Вечерний курьер вчера в 03:26
Экономика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 13:05
Политика
WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили
Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.
RT на русском 06:27
Происшествия
При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек
RT на русском 08:06
Экономика
Росстандарт выяснил долю суррогатного бензина на заправках
Доля фальсифицированного бензина и дизельного топлива на российских АЗС достигает почти 9 %, свидетельствуют результаты проверок Росстандарта.
Экономика сегодня 26 сентября в 09:59
Футбол
Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России
Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.
Спорт-Экспресс 06:22
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк
Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК 07:33
Политика
В Сети появились свидетельские показания Шокина против Байдена
В Сети опубликовали показания бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина на экс-вице-президента США Байдена.
Газета.Ru 07:01